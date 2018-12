N-VA verkoopt handschoenen voor vzw het Raster Marc Ceulemans

14 december 2018

De N-VA-afdeling Kontich/Waarloos zet zich dit jaar opnieuw in voor de Warme Week van Music For Live. De afdeling biedt warme handschoenen aan om de actie te steunen. Je kan de handschoenen aanschaffen tegen 5 euro tijdens de Kerstdrink van de partij op vrijdag 21 december waarop iedereen welkom is. Gastspreker die avond is gewezen minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon.

Vorig jaar zamelden alle N-VA-afdelingen, waaronder ook Kontich-Waarloos, 51.735,17 euro in voor twee vzw’s.

Dit jaar is de keuze voor de provincie Antwerpen gevallen op vzw het Raster. Dit is een organisatie van één van de vier Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor de doelgroep autisme, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.