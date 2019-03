N-VA-schepenen komen op bij federale en Vlaamse verkiezingen Marc Ceulemans

18 maart 2019

12u00 0 Kontich Marleen Van den Eynde en Cindy Vanbaeden, beiden schepen in Kontich, krijgen van N-VA een plaats op de federale en Vlaamse lijst bij de verkiezingen op 26 mei.

Marleen Van den Eynde is tiende opvolger voor de Kamer. In 2016 werd zij schepen. Zij bekleedt de posten van burgerzaken, dierenwelzijn, lokale economie, markten en ontwikkelingssamenwerking. Marleen is gehuwd met vrijwillige brandweerman Eric Goossens. Laura (20) en Vincent (19) zijn hun twee kinderen. Ze werkt halftijds in het UZA op de dienst Cardiochirurgie.

Cindy Vanbaeden (38) is schepen sinds begin 2016. Zij is bevoegd voor welzijn, personeel en patrimonium. Op de lijst voor het Vlaams Parlement bekleedt ze de zesentwintigste plaats. Cindy is gehuwd met Kevin De Deyne en is mama van 3 kindjes: Jelle 7, Emma 5, en Julie’ke 3 jaar. Van beroep is ze facility manager.