N-VA pleit voor ondergrondse parking 20 juni 2018

Net zoals Open Vld wil N-VA de volgende bestuursperiode een ondergrondse parking in het centrum. "De grote schoolcomplexen in het dorp en het groeiend aantal inwoners verhogen het tekort aan parkeerplaatsen voor de lokale handelaars", zegt schepen voor Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA). Concreet denkt N-VA aan een parking onder het Sint - Martinusplein. Het plein moet een multifunctionele functie krijgen, waar evenementen kunnen plaatsvinden. "De andere pleinen (Gemeenteplein en Sint - Jansplein, red.) kunnen wij dan met meer groen voorzien." Het plan van het huidige bestuur (N-VA, Dorpslijst Sander) om de parking in de Spoorwegstraat uit te breiden, moet al een deel van het probleem wegwerken. De werken starten volgend jaar. Mits een efficiënt parkeerbeleid kan deze parking gebruikt worden door langparkeerders. Nadien volgt er nog een evaluatie. (CML)