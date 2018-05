N-VA heeft grootse plannen met Waarloos 25 mei 2018

N-VA Kontich-Waarloos wil in Waarloos een masterplan realiseren, waardoor verenigingen extra zuurstof krijgen.





"Daarin voorzien we ook nieuwe sociale woningen en broodnodige bijkomende parkeerplaatsen. Maar belangrijk is dat het landelijk karakter wordt behouden", zegt voorzitter Bert Cauwenberg.





N-VA-fractieleider Peter Lambrechts, geboren en getogen in Waarloos, is de drijvende kracht achter het initiatief.





Hij is van oordeel dat het gebied tussen het chalet van de veteranen en de kinderopvang 't Wisterke, beter wordt omgezet van woonuitbreidingsgebied naar recreatiezone.





"Zo kan het landelijke karakter gevrijwaard blijven. Verder voorzien we een nieuw lokaal voor de Chiro, een polyvalente ruimte voor de verenigingen, waaronder de fanfare en de naschoolse kinderopvang. Ook bestaat de mogelijkheid om de chalet van de veteranen uit te breiden", vindt Peter Lambrechts.





"We lieten een eerste ontwerp opstellen dat we zullen voorleggen aan de inwoners. Voor de uitvoering gaan we eerst in overleg met de verenigingen en de betrokken eigenaars.





Ik voorzie dat het budget voor de uitvoering van het plan volgende legislatuur kan vrijgemaakt worden", verzekert Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) lijsttrekker en medebedenker van het project. (CML)