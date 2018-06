N-VA gaat voor kwaliteitsvolle kinderopvang en jeugdhuis 29 juni 2018

Mocht N-VA volgende legislatuur deel uitmaken van het bestuur, zal de partij zich inzetten voor een kwaliteitsvolle kinderopvang.





"Die moet toegankelijker worden en betaalbaar blijven. Kinderopvang 't Brugske, in het centrum, is na 38 jaar aan vernieuwing toe. Een aantal andere locaties voor een nieuwbouw werden al onderzocht", zegt voorzitter Bert Cauwenberg.





Verder willen de Vlaams Nationalisten werk maken van meer woonfaciliteiten, ondersteuning van de thuiszorg en het zoeken naar een locatie voor de bouw van een jeugdhuis in 't Centrum.





"Niemand wordt uitgesloten, maar als het nodig, is inburgering een noodzakelijke voorwaarde", benadrukt voorzitter Cauwenberg.





(CML)