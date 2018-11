Muzass zoekt muzikanten voor pianomarathon van 30 uur Marc Ceulemans

30 november 2018

20u02 0

In het kader van de Warmste Week nodigt de vzw Muzass muzikanten uit om zich achter de piano te zetten in de Academie van Wilrijk van zaterdag 8 december om 9 uur tot zondag 9 december om 15 uur. Het is de bedoeling om gedurende 30 uur aan een stuk pianomuziek te laten klinken.

De vzw Muzass is een muziekatelier dat sinds vorig jaar in Lint in maart is opgericht. Initiatiefnemers met en zonder beperking zoals mensen met een autismespectrumstoornis, zetten samen hun schouders onder de werking. Een vrijwilligerscoach bewaakt de groepsprocessen en biedt - op dit moment nog beperkt - ondersteuning aan vrijwilligers met een kwetsbaarheid of aan vrijwilligers in het leren omgaan met leerlingen of collega’s met een beperking. Bij Muzass kunnen mensen met een beperking hun talenten, competenties en zelfstandigheid ontwikkelen en inzetten voor de samenleving.

“De leden werden voor het initiatief van Muzass geïnspireerd door jongeren met een leer- of ontwikkelingsstoornis in het JeugdMuziekAtelier (JMA) Schiplaken. Zij wilden graag meer doen samen met en voor deze jongeren dan mogelijk was. Muzass kreeg kosteloos lokalen van de dagwerking van Pegode vzw in Kontich ter beschikking en in september 2017 startte het aanbod inclusieve muzieklessen in Kontich. In september 2018 werd JMA Schiplaken een afdeling van Muzass vzw”, legt Bart Van Sebroeck van Muzass uit.

Registreren

Het was voorzitster Annelies Smits die met het idee op de proppen kwam om een pianomarathon te organiseren. “Tamara Vos, één van onze vrijwilligsters, is er heel enthousiast opgesprongen en heeft de muziekacademie van Wilrijk gevonden, die gratis een zaal met vleugelpiano ter beschikking gaf”, zegt een dankbare Annelies.

Wie wil deelnemen als pianist of muzikant dient ten laatste op 2 december zijn deelname te registreren via https://goo.gl/forms/LvXiYWbmIck4hlrl1. Zo kan er tijdig een programma samengesteld worden. Wie later nog wil inschrijven, mag dat via hetzelfde formulier of via mail aan tamara.vos@muzass.be en haar vragen waar er nog beschikbare plaatsjes zijn.

Muzikanten van alle niveaus zijn welkom, ook wie een ander instrument speelt samen met pianobegeleiding, zolang de piano maar bespeeld wordt. Deelname is gratis, maar de organisatoren hopen dat de muzikanten uiteraard voor veel sponsors zorgen!

Mensen die de actie willen steunen kunnen een zelf gekozen aantal minuten van de pianomarathon sponsoren voor een bedrag van 1 euro per minuut. Bij voorkeur registreren zij via het formulier voor sponsors https://goo.gl/forms/vZoK17KUxUjKP6jf1 en storten ze vooraf het bedrag op de rekening BE96 9733 5567 6705 van de pianomarathon. Ook vrijwilligers die een handje willen helpen kunnen zich hier registreren. Wie vooraf registreert krijgt een programma toegestuurd, zo weet je wanneer de beginners of gevorderde muzikanten komen spelen. Late beslissers kunnen een vrije gift ter plaatse in het mandje leggen.