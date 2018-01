Motto dierenspeciaalzaak: "Hoe groter de poes, hoe groter de paal" 20 januari 2018

02u51 0 Kontich 'Mijn motto is: hoe groter de poes, hoe groter de paal.' Het wordt wellicht een uitspraak die Zowizoo-medewerkster Claudia Goedemond nog een lange tijd zal bijblijven. De oneliner is intussen op de sociale media een eigen leven gaan leiden en wordt gretig gedeeld en geliket.

Claudia, medewerkster in de dierenspeciaalzaak Zowizoo in Kontich, verscheen anderhalf jaar geleden in een item over Werelddierendag op de regionale nieuwszender ATV.





Daarin gaf zij onder meer toelichting over het ruime assortiment aan krabpalen in de dierenspeciaalzaak. "Mijn motto is: hoe groter de poes, hoe groter de paal", stelde zij. Een oneliner voor de eeuwigheid, die enkele dagen geleden door Zowizoo opnieuw van onder het stof werd gehaald en intussen gretig werd opgepikt op de sociale media.





"Toen het nieuwsitem voor het eerst werd uitgezonden, werd dat op Facebook wel wat gedeeld. Maar wat we de voorbije dagen gezien hebben, hadden we zeker niet verwacht. Het filmpje met Claudia is al meer dan 24.000 keer bekeken en het regent 'likes' en shares'. Het is dan ook een heel grappige uitspraak", glimlacht Kristof Berx van Zowizoo, die toegeeft dat dit soort dubbelzinnigheden in de dierenwinkel wel vaker voorvallen. "Als je het hebt over poezen en palen, is het onvermijdelijk dat er al eens gegniffeld wordt."