Minister De Croo steunt 'Run for Forest' 28 april 2018

Vice-premier Alexander De Croo komt op vrijdag 4 mei naar het Sint-Jozefinstituut om de deelnemers van het evenement 'Run for Forest' een hart onder de riem te steken. Ook premier Michel zal, als zijn agenda het toelaat, paraat zijn om eventueel het startschot te geven. Het project wordt gesteund door verschillende BV's en politici. Run for Forest start om 16 uur en eindigt om middernacht. Het af te leggen parcours ligt op de speelplaats en rond de school. Inkom via de Sint-Martinusstraat. "Onze droom is een bos van 50.000 bomen of 100 hectare te kunnen aanplanten. Het motto is 'één euro is één boom'. De teller staat intussen al op ruim 7.300 euro, goed voor zo'n 15 hectare bos", vertelt initiatiefnemer en leraar Marc Bellinkx.





Daarvoor heeft de school het Certreeficaat in het leven geroepen. "Iedereen die een gift doet, krijgt een aandeel in het project. Eens het bos voldoende groot en groen is, vloeit een ethisch verantwoord deel terug naar de certreeficaathouders", aldus Marc Bellinkx. Inschrijven om mee te lopen of om te sponsoren kan éénvoudig door zich aan te bieden op het infostandje op de speelplaats, waar ook nog standjes staan met eten en drinken.





(CML)