Minister De Croo geeft startsein voor Run for Forest 05 mei 2018

02u45 0 Kontich Het Sint-Jozefinstituut mocht gisteren om 16.15 uur het startsein geven voor de Run for Forest. Vicepremier Alexander De Croo, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, gaf het startsein voor de eerste 300 jongeren.

Het initiatief komt uit de koker van leraar Marc Bellinkx, gekend van het project 'Kontich Stroomt'. De leraar droomt ervan om in de Sahel in Senegal een bos van 100 hectare of 50.000 bomen te planten. Een euro komt daarbij overeen met een boom.





Bellinkx gaat ervan uit dat hij de beoogde 50.000 euro zal bijeen krijgen. De teller stond bij het vertrek van de sponsorloop op 15.000 euro. De inschrijving liep tot 22 uur. Tot 1 juni is het nog mogelijk om je steentje bij te dragen. . (CML)