Michael loopt 1.000 km in 100 dagen STUNT OM GELD IN TE ZAMELEN VOOR CASA DI MAURO EINDIGT ZONDAG MARC CEULEMANS

25 augustus 2018

02u41 0 Kontich 1.000 kilometer lopen in 100 dagen. Die stunt ondernam Michael Dupon (49) op 19 mei om geld bijeen te sprokkelen voor leefboerderij Casa di Mauro. Nu zondag legt hij de laatste meters af en wordt hij onder luid gejuich en applaus ontvangen op de boerderij.

Michael vertrok op 19 mei met de volle overtuiging dat hij zou slagen in zijn 'avontuur'. Bij de start aan fort 4 in Mortsel werd hij aangemoedigd door heel wat enthousiaste fans. "Gemiddeld liep ik 13,5 km per dag. Ik legde de afstand voor of na mijn werktijden af. Om op tijd te kunnen beginnen, moest ik meestal om 5 uur 's morgens en zelfs een keer om 4 uur, vertrekken", zegt Michael.





Dat Michael heel wat avonturen beleefde spreekt voor zich en dat hij een ijzersterke wilskracht heeft, blijkt uit zijn verhaal. "In Den Haag liep ik bij een hitte van maar liefst 37 graden in de schaduw. In de gietende regen en met een stevig onweer liep ik zelfs 25 km zonder aan stoppen te denken. In het Franse Brie sloegen bliksems op enkele kilometers van mij in de velden in. 'Als ik hier maar niet neergebliksemd word', dacht ik al die tijd. De tocht in 'groot Antwerpen' was met 28,3 km de langste afstand die ik gelopen heb. 's Ochtends heb ik op verschillende locaties dieren opgemerkt die je anders bijna niet ziet, zoals een ree, reiger, valk, egel, ooievaar en zelfs een vos", vertelt Michael.





"De zwaarste 'loopdag' was tijdens onze fietsvakantie. Na 90 km fietsen, met wind op kop naast de Nederlandse kust, moest ik 's avonds nog een kleine 10 kilometer lopen. Het was begin augustus en het was bloedheet."





Maar uiteraard heeft Michael ook leuke dingen beleefd. "In het natuurgebied De Biesbosch in het Nederlandse Dordrecht, liep ik tussen meer dan honderd schapen." De kwetsuren vielen nogal mee. "Dankzij de goede zorgen van mijn kinesiste Kristien Marissens die mijn benen wekelijks onder handen nam, kon ik blijven lopen. Zonder haar 'magic' had mijn lichaam het zeker niet gehaald", zegt Michael.





67 dagen liep Michael helemaal alleen. De duizend kilometer hebben ervoor gezorgd dat hij zes kilogram kwijt is. Michael gaat nu zeker niet rusten. Het lopen is voor hem een verslaving geworden.





Leefboerderij

Zondag om 16 uur wordt Michael Dupon verwacht op de leefboerderij Casa di Mauro. De leefboerderij aan de Kriekelaarstraat in Kontich is de plek waar 9 jongvolwassenen met een mentale handicap samen wonen en genieten van het plattelandsleven. Voor hen is werken op de boerderij een onderdeel van hun dagelijks leven.





De teller van de sponsoring staat voorlopig op 8.000 euro. Je kan nog een bijdrage storten op het rekeningnummer BE10 0000 0000 0404, met de verplichte vermelding 128/2988/00141. Vanaf 40 euro bekom je een fiscaal attest.