Met deze top 3 trekt sp.a naar kiezer 17 augustus 2018

Sp.a in Kontich heeft de top drie van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.

Sonja Birchen (54), voorzitter van de afdeling, zal de lijst trekken. Zij is vooral bekend als voorzitter van de gemeentelijke cultuurraad.





Daarnaast was ze vele jaren voorzitter van de schoolraad van het Gemeenschapsonderwijs De Schans. Haar ambitie is het streven naar een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Daarnaast wil ze het mogelijk maken dat elke inwoner aan alle activiteiten kan deelnemen.





Paul Hollanders (69), de vroegere uitbater van In de Fortuin, staat op plaats 2 op de sp.a-lijst. Hij wil vooral de kinderarmoede in de gemeente aanpakken. "Geen enkel kind mag uit de boot vallen", zegt hij. Als fervent fietser belooft hij zich bovendien in te zetten voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers.





De derde plaats op de verkiezingslijst voor sp.a is voor huidig OCMW-raadslid Eliane De Boeck (62). Ze is vormingsmedewerkster bij Samana, vereniging van en voor chronisch en langdurig zieken en vereenzaamde bejaarden.





Eliane De Boeck is ook een van de oprichters van het sociaal winkelpunt in de gemeente. De mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen er onder meer goedkope levensmiddelen en vuilniszakken kopen. (CML)