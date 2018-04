Meifeesten openen op 10 mei 17 april 2018

De Meifeesten in Kontich-Kazerne vinden dit jaar plaats op 10, 11, 12 en 13 mei. Op 10 mei worden de feesten geopend met een mis gevolgd door een concert van Het Zangerscollectief met op de affiche 'Back to the 90's'.





Vrijdagavond is er een quiz. Zaterdagmorgen start met een rommelmarkt en in de namiddag zijn allerhande activiteiten, evenementen, barbecue en jogging.





Het feestrestaurant is zondag geopend en er staat ook een wandeling op het programma.





De opbrengst van de vierdaagse feesten gaat naar de lokale parochiale noden en naar een ander goed doel in de Kontichse regio. De Meifeesten worden geleid door een kerngroep met de medewerking van 150 vrijwilligers.





Voor meer inlichtingen, voor het bestellen van de inkomkaarten voor het concert en het inschrijven voor de rommelmarkt kan je terecht op de website www.meifeestenkokaz.be. (CML)