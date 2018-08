Meer dan 23.000 nieuwe bomen in woestijn, dankzij Sint -Jozefinstituut 08 augustus 2018

Met 23.500 euro heeft de actie 'Run for Forest' een recordbedrag opgebracht. Met dit bedrag kunnen er evenveel bomen in een woestijngebied geplant worden.





De actie ging uit van het Sint - Jozefinstuut, die een sponsorloop organiseerde en de leerlingen eten en drinken verkocht op de speelplaats. Verschillende vooraanstaande politici tastten in hun portemonnee om te sponseren. Vicepremier Alexander De Croo kwam het startsein geven.





Directeur Wouter Van Looy en leraar Marc Bellinckx, die het initiatief nam, waren bijzonder trots om de cheque te kunnen overhandigen aan Werner Sels van Ondernemers Zonder Grenzen. Voor hen is het nu de taak om de juiste boom op de juiste plaats te zetten.





(CML)