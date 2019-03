Meer aandacht voor vrouwelijke straatnamen Marc Ceulemans

08 maart 2019

12u00 0

Het lokaal bestuur van Kontich gaat in toekomst meer aandacht besteden aan vrouwelijke straatnamen. “Onze nieuwe naamgeving voor de straten gebeurt vanaf nu op voorstel van de erfgoedraad. Zij zullen een aantal criteria hanteren zoals een persoon die al verschillende jaren overleden is, zodat er niet te snel een naam zou gebruikt worden.

Op de nieuwe straatnamenlijst voor de Parkwijk Groeningen die nog wel moet goedgekeurd worden, staat de naam van Margriet Ballegeer”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). Margriet woonde in Kontich en was heldin tijdens de eerste wereldoorlog. Ze spioneerde in dienst van het vaderland, waardoor ze door de Duitse bezetter ter dood werd veroordeeld. Het voorstel om Margriet Ballegeer met een straatnaam te eren komt van Socialistische Vrouwenbeweging.

In Kontich zijn er slechts een vijftal vrouwelijke straatnamen op een totaal van ongeveer van 220 straten.