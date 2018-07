Medewerkers van L'Oreal voeren klussen uit op leefboerderij Casa di Mauro 31 juli 2018

In het kader van 'Citizen Day', de negende editie van de dag van de vrijgevigheid, hebben 12 medewerkers van L'Oréal België, klussen uitgevoerd op de leefboerderij Casa di Mauro. Ze konden kiezen uit 19 projecten. Hun taken bestonden uit het onderhoud van de hoeve en de omgeving ervan.





Een van hen was Michaël Dupon, vader van Mauro en echtgenoot van Lieve, die samen met haar kompaan Petra Nonneman de hoeve beheert.





Michaël werkt als Brand Manager bij L'Oréal. "Zo'n een dag met een bosmaaier werken mag je niet onderschatten als je dat niet gewoon bent", pufte Michaël, ook al zag hij niet echt vermoeid uit.





(CML)