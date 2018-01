Maximaal 30 per uur in Korte Keizershoek 20 januari 2018

02u44 0

De gemeente beperkt de maximumsnelheid in de Korte Keizershoek tot 30 km per uur. Het kruispunt van de Korte Keizershoek met de Kruisschanslei wordt heringericht. En er komt een onderzoek naar de toepassing van de voorrang van rechts op dit kruispunt.





De raadsleden van Open Vld zijn tevreden dat het schepencollege voor een groot deel is ingegaan op hun voorstellen om het verkeer in de Korte Keizershoek veiliger te maken en het vlotter te laten verlopen. Tijdens de huisbezoeken van leden van Open Vld kregen die van bewoners hier heel wat vragen en opmerkingen over.





"Nog voor de zomer zal de zone 30 ingevoerd worden. Ook in andere straten. De herinrichting van het kruispunt Korte Keizershoek was gepland. Ik hoop volgende week de plannen te krijgen van het studiebureau. De bedoeling is om te werken met een linker- en een rechterafslagstrook. Er komt een echt fietspad om de fietsers toe te laten op een vlotte en veilige manier de Korte Keizershoek in te rijden vanuit de Kruisschanslei. Ik ben blij dat wij met Open Vld voor een groot deel op dezelfde golflente zitten", zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). (CML)