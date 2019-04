Lokaal bestuur en Igean organiseren groepsaankoop voor muurisolatie Marc Ceulemans

03 april 2019

Samen met de intercommunale Igean organiseert het lokaal bestuur een groepsaankoop voor spouwmuurinstallatie. Wie intekent kan zonder zorgen en voor een verlaagde prijs, zijn spouwmuur laten isoleren. De groepsaankoop loopt tot en met 31 mei 2019.

Door de muren van je woning goed te isoleren, geef je minder geld uit aan verwarming, blijft het in de winter lekker warm en in de zomer langer fris. Bovendien heeft spouwmuurisolatie ook een geluiddempend effect.

Spouwmuurisolatie is een eenvoudige en goedkope manier van isoleren. Voor minder dan 15 euro per m2 is het een investering met een terugverdientijd van 3 tot 5 jaar. Bovendien heb je nog recht op een premie van 5 euro per m2. De werken nemen slechts één dag in beslag en je hebt er geen bouwvergunning voor nodig.

Doe je mee? Ga naar www.igean.be/groepsaankoopmuurisolatie.