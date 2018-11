Lions-Kontich organiseert pianowedstrijd voor goede doelen

Marc Ceulemans

19 november 2018

14u23 0

Op zaterdag 24 november 2018 om 20 uur is Lions-Club Kontich voor de vijfde maal hoofdorganisator en sponsor van het 18de Cantabile Laureatenconcert in de Blauwe Zaal van deSingel in Antwerpen. Na Jean-Claude Vanden Eynden in 2016, programmeert Lionsclub-Kontich dit jaar een speciaal gastoptreden van Eliane Rodrigues-pianiste, dirigente en docente van wereldniveau. Het Limburgs Orkest Jeugd en Muziek brengt werken van W.A. Mozart, Fr. Liszt, E. Grieg en S. Rachmaninov.

De opbrengst van deze avond gaat naar de sociale werken van Lions Club Kontich, zoals ‘t Spinneke in Kontich, ‘t Karwei in Boechout en vzw Zonnekamp in Antwerpen. Inkom bedraagt 25 euro. Leden Cantabile betalen 15 euro, studenten -18 jaar: 10 euro en kinderen -12: gratis. Reservatie en verdere info op www.lionsclubkontich.be