Lift bibliotheek pas na twee weken hersteld 02u32 0 Kontich De lift in de bibliotheek van Kontich is ruim twee weken defect geweest. Door slechte communicatie werd een wisselstuk niet meteen vervangen. Ook bij de lift in het seniorenlokaal worden de laatste tijd regelmatig defecten vastgesteld.

Schepen Veerle Van Dyck (Sander), die verantwoordelijk is voor de beide gebouwen, verzekert dat de lift van het bibliotheekgebouw regelmatig wordt gecontroleerd. Ze geeft toe dat er eind november een defect was aan de lift in de bib, waardoor die niet meer kon stoppen. "De onderhoudsfirma werd onmiddellijk gecontacteerd. Er moest een wisselstuk besteld worden, maar om onbegrijpelijke redenen stond de herstelling bij de firma 'als niet dringend' genoteerd. De firma wachtte op een bericht van de gemeente om het wisselstuk te kunnen bestellen", zegt Van Dyck. Pas op 13 december, na correcte communicatie, werd de lift hersteld.





Seniorenlokaal

"Het gemeentelijk seniorenlokaal dat door vele Kontichse senioren wekelijks wordt bezocht is niet meer bereikbaar door de defecte lift. Dit is bijzonder jammer omdat hierdoor soms de enige vrijetijdsactiviteit van een aantal senioren ontnomen wordt", zegt raadslid Marleen Van den Eynde (VB).





Voor de problemen van de lift in het seniorenlokaal, wordt er naar een oplossing gezocht.





(CML)