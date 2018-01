Lichtreclame kledingzaak gaat tegen de grond 19 januari 2018

02u52 0

In Kontich dan heeft de stormwind de lichtreclame van kledingzaak Sawadi aan de Mechelsesteenweg losgerukt. De lichtreclame kwam op de stoep voor de handelszaak terecht, maar niemand is gewond geraakt.





Op de Boomsesteenweg in Aartselaar moest de brandweer een losgekomen dak beveiligen.





In Hemiksem heeft de wind stalen gevelplaten losgerukt. Ook daar moesten de hulpdiensten een onveilige situatie aanpakken. (BSB)