Lezing: ‘Geef darmkanker geen kans’ Marc Ceulemans

22 maart 2019

Op woensdag 27 maart om 20 uur in het Cultuurpunt Altena zal dokter Luc Colemont onder het motto ‘Geef darmkanker geen kans’ een uiteenzetting geven over hoe je darmkanker kan vermijden. Dokter Luc Colemont is een gespecialiseerd geneesheer en een voorvechter van preventie van dikke darmkanker. Vragen stellen is mogelijk. Zoals: Wat zijn de symptomen? Hoe kunnen we darmkanker bestrijden?

Napraten kan je bij een drank aan de toog. Je kan parkeren aan de ingang van het park op de Antwerpsesteenweg. Elke dag sterven er 5 mensen in Vlaanderen aan deze ziekte. Indien de kanker vroegtijdig wordt opgespoord, heb je 90 procent kans om te overleven. Je kan de lezing gratis bijwonen door je in te schrijven bij het OCMW-Kontich via het nummer 03/451.14.30 of via e – mail gezel@kontich.