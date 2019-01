Leraar Marc Bellinkx mee op excursie naar Sahel Marc Ceulemans

25 januari 2019

Op 1 februari vertrekt een delegatie van OZG, ondernemers zonder grenzen, naar de site in de Sahel waar de 23.500 bomen worden gepland, die aangekocht worden met de opbrengst van de sponsorloop ‘RunforForest’ in de school, vorig jaar. De directie van het Sint – Jozefinstituut besliste om hun leraar Marc Bellinkx mee te sturen. Marc is trouwens de bezieler van ‘RunforForest’.

“Samen met de delegatie bestaat mijn taak erin om op de site alles in kaart te brengen en project pedagogisch verder uit te bouwen. Je kan het beschouwen als een antwoord op de actuele schreeuw om ‘te brossen voor meer bossen’. Zo klinkt het ook hier in de school”, zegt Marc Bellinkx. Niet enkel het agrobos wordt bezocht. Er staan ook bezoeken gepland aan een varkenskwekerij, een acaciaverwerker, een eco-lodge en een Vlaams boerenbedrijf.

Met het initiatief wil het Sint-Jozefinstituut zich voorbereiden op nieuwe leerplannen en eindtermen.

“Startende vanuit de vakgroepen aardrijkskunde en economie kan deze ethisch verantwoorde onderneming met certreeficaathouders, als voorbeeld dienen om een land dat zeer laag scoort op de ontwikkelingsindex, een duwtje in de rug te geven. De vragen die de jeugd nu stelt, verdienen hun aandacht”, klinkt het vanuit de school.

De terugkomst van leerkracht Marc Bellinkx is voorzien op 10 februari.