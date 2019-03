Lenteschoonmaak levert 64 zakken zwerfvuil op Marc Ceulemans

24 maart 2019

12u00 5 Kontich Twintig ‘Mooimakers’ hebben zondagmorgen in Waarloos lenteschoonmaak gehouden. De vorige zwerfvuilactie vond plaats in het najaar van 2018. De aandacht ging nu naar het proper maken van grachten.

Volgende straten kwamen aan de beurt: De Ferdinand Maesstraat tot aan de grens met Duffel. De Michel Geysemansstraat tot aan de grens met Rumst. De Beekboshoek, Keizerenberg en de Waarloossesteenweg en zijn omgeving. De buit was niet min. Maar liefst 64 zakken met zwerfvuil werden gevuld. “Het afval bestond vooral uit lege drankflessen en blikjes, veel piepschuim, zakjes met rommel waar mensen geen blijf mee weten en vanuit hun auto in de gracht werpen. Ook hebben we een zware ketting bovengehaald, die we aan een plaatselijke kunstenaar geschonken hebben. Het viel ons op dat de Zilverbergstraat een van de vuilste straten was. De parking daar aan de groothandelszaken lag vol met zwerfvuil. Automobilisten komen daar ’s nachts de rommel uit hun auto dumpen”, zegt Rudy Van Hecke coördinator van de actie.

De Mooimakers kregen de steun van de dorpsraad en het gemeentebestuur van Kontich.

