Legendarische garage Gonthier maakt plaats voor luxeappartementen Marc Ceulemans

04 december 2018

Na 15 december beginnen de voorbereidende sloopwerken van de vroegere Garage Gonthier, op de hoek van de Antwerpsesteenweg en Koningin Astridlaan. Op die plaats komt er een complex met luxeappartementen, waarvan er al een deel zijn verkocht door vastgoedmakelaar Habicom.

De Ford-garage Gonthier is begin 2016 verhuisd naar Walem (Mechelen). Garage Gonthier was en is voor veel mensen, sinds de oprichting in 1923, een oriëntatiepunt.

“De naam blijft behouden, maar het oude garagegebouw moet begin volgend jaar wijken voor een fris nieuwbouwcomplex met de naam ‘Residentie Gonthier’ De nieuwe residentie bestaat uit duurzame appartementen met handelspanden op het gelijkvloers. Het nieuwe complex, dat het poortgebouw van Kontich zal vormen, bestaat uit twee gebouwen waardoor alle appartementen genieten van veel lichtinval”, legt Naranjo Decamps, zaakvoerder van Habicom uit.

De site wordt gevormd door een hoekgebouw met 3 verdiepingen en een kleiner naastliggend gebouw met 2 verdiepingen. In het totaal gaat het om 37 comfortabele appartementen met een mix van één, twee en drie slaapkamers.

Door zijn V-vormige inplanting zullen de bewoners van de appartementen langs de kant van de Antwerpsesteenweg uitkijken over het extensieve groendak van het gelijkvloers met handelspanden.

Fiscaal voordeel

Belangrijk is dat alle appartementen energiezuinig zijn volgens het ‘Bijna Energie Neutraal’ (BEN). Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaardprocedure voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en zelfs in heel Europa.

Buiten de besparing in energiekosten zullen de kopers van de appartementen ook kunnen genieten van een fiscaal voordeel. Gedurende 5 jaar krijgen ze een korting van 50% op hun onroerende voorheffing. De verkoopsprijzen van de appartementen lopen vanaf 184.500 euro, exclusief BTW. In de loop van januari gaat het hele gebouw tegen de grond. Kort daarop beginnen de bouwwerken

