Leerlingen VTI zamelen 1.500 euro in voor goed doel Marc Ceulemans

06 december 2018

17u23 0

Leerlingen en leerkrachten van het VTI hebben met verenigde krachten zich voor het goede doel ingezet, in het kader van de Warmste Week. De campagnes zijn nu net achter de rug. De klastitularis besliste samen met de leerlingen voor welke activiteiten er gekozen werd om geld in te zamelen voor ‘De Kompanie’. Dit is een organisatie die onderdak biedt aan jongeren met een beperking. Meer info over deze instantie vind je op de website www.dekompanie.net

Het organiseren van een Fortnite tornooi en een tombola, het verkopen van pannenkoeken, partysnacks, croque-monsieurs, pastabekers, hotdogs, chocomelk, wafels, soep, hamburgers, frieten, ice-tea, zingen op de Meir en het Belgisch record PC-werpen verbreken, zijn een greep uit de activiteiten die aan bod kwamen.

De opbrengst hiervan bracht ongeveer 1.500 euro op. Tijdens de kerstbezinning op 20 december vindt er een slotmoment in de school plaats, waar er kan teruggeblikt worden met een filmpje en sfeerbeelden. Het exacte bedrag dat werd ingezameld wordt dan ook bekend gemaakt.