Leerlingen VTI sluiten ‘Warmste Weken’ af met 1.800 euro Marc Ceulemans

21 december 2018

16u22 0 Kontich Leerlingen van het VTI hebben zich de voorbije weken ingezet voor De Warmste Week. De opbrengst bedraagt 1.800 euro.

De leerlingen organiseerden met hun klastitularis allerlei activiteiten om geld in te zamelen voor De Kompanie, een organisatie die onderdak biedt aan jongeren met een beperking. Zo hebben ze een Fortnite-tornooi en een tombola georganiseerd en hebben ze pannenkoeken, partysnacks, croque-monsieurs, pastabekers, hotdogs, chocomelk, wafels, soep, hamburgers, frieten en zelfgemaakte ice-tea verkocht. Ze hebben ook gezongen op de Meir in Antwerpen. De groep die het grootste bedrag had verzameld, mocht naar Wachtebeke om de cheque te overhandigen.

Meer info op www.dekompanie.net.