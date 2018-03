Leerlingen Sint-Ritacollege herdenken aanslagen van 22 maart 23 maart 2018

In het Sint-Ritacollege werd gisteren in elke klas tijdens het eerste lesuur een bezinningsmoment gehouden, waarbij de gedachten gingen naar de aanslagen van 22 maart 2016. Er werden liederen gezongen en gedichten voorgedragen die door leerlingen gecomponeerd en geschreven werden.





Op het moment van de explosies twee jaar geleden, stonden er 98 leerlingen aan de incheckbalie van de luchthaven. Ze waren klaar om op te stijgen naar Rome voor een traditionele Italiëreis.





Enkele leerlingen en begeleiders moesten met lichte kwetsuren in het ziekenhuis verzorgd worden. Een leerkracht raakte gewond.





Tijdens de terugreis naar Kontich verkeerden de meesten in shock. Bij de aankomst rond de middag in de school, vielen ouders en kinderen in elkaars armen.





'Nog niet alle leerlingen zijn het verschrikkelijke drama te boven gekomen. Een aantal leerlingen wordt nog psychologisch begeleid", zegt directeur Luc Vercammen. (CML)