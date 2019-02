Leerlingen Sint-Jozefinstituut slaan handen in elkaar met bedrijven voor eindpresentatie Marc Ceulemans

15 februari 2019

12u00 0

Op woensdag 27 februari vanaf 10 uur zijn de bedrijven Transfert (gespecialiseerd in kantoorgerief en grafische ontwerpen) en de firma Trouilliez (gespecialiseerd in deuren en kasten op maat) te gast in het Sint-Jozefinstituut. Het doel van het bezoek is een samenwerking op poten te zetten met het derde jaar afdeling 0IA en B over ondernemen en informatietechnologie in het vooruitzicht van de eindpresentatie van de leerlingen.

Tijdens een eerste contact stelt de bedrijfsleider in het kort zijn onderneming voor. Nadien stellen de leerlingen de school voor met een powerpointpresentatie. Vervolgens gaan de studenten op bedrijfsbezoek bij de ondernemingen.

Om af te ronden is er een eindpresentatie waarbij de studenten hun peterschapsbedrijf voorstellen aan de hand van verschillende opgegeven topics die ze dienden te behandelen, zoals milieu, omzet, winst en het aanbod van goederen en diensten.