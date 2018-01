Leerlingen Sint-Jozefinstituut presenteren intelligente fietstassen 02u44 0

In de Antwerpse Artesis Plantijn Hogeschool stelden de leerlingen van Creatie en Mode van het Kontichse Sint-Jozefinstituut hun concept van een intelligente fietstas voor. Ze werkten samen met de technische afdelingen van het GTI van Mortsel en het VITO van Hoogstraten. Voor het definitief ontwerp van de tassen moeten nog enkele doelgroepen hun zege geven, vooraleer de tassen in productie gaan. Meer bepaald gaat het hier over de vorm, de mogelijkheden en de keuze van het materiaal. Pas dan wordt de intelligente fietstas op de Antwerpse stadfietsen gemonteerd. In overleg met de opdrachtgever wordt er beslist of de fietstas moet worden voorzien van een vak voor een laptop, een oplaadbatterij en zo meer. "Maar het overleg verloopt vrij vlot", klinkt het in de school.





Voor de leerlingen was het leuke en leerrijke ervaring, maar met een lange voorbereiding. "Het was niet makkelijk om het concept te bedenken, maar ik meen dat we toch iets moois hebben getoond", zegt Silke. "De materiaalkeuze is niet makkelijk, maar het bleek dat we toch goede ideeën hadden", besluit Noa. (CML)