Leerlingen Sint-Jozefinstituut maken kennis met godsdienstgemeenschappen Marc Ceulemans

21 januari 2019

11u25 0

Na de aanslag op het weekblad Charlie Hebdo op 7 januari 2015, maakte Ivan Dockx leraar godsdienst van het Sint-Jozefinstituut, er een traditie van om ieder jaar met zijn leerlingen uit het middelbaar een bezoek te brengen aan drie verschillende godsdienstgemeenschappen in Antwerpen. Dit jaar was het voor de vijfde maal dat het initiatief ondernomen werd. Hiervoor kreeg hij zelfs felicitaties van de Paus.

De ongeveer 250 leerlingen bezochten een moskee, synagoge en de Antwerpse Kathedraal.

“In de kathedraal kwamen ze meer te weten over de kernpunten van het christendom en leerden ze over de sacramenten. Van een gids vernamen ze hoe de kerk in dialoog treedt met andere religies, zoals het Jodendom en de Islam.

Door een bezoek te brengen aan de synagoge en een moskee kwamen de leerlingen ook hier in contact met de kernpunten van deze wereldgodsdiensten. Dit in het kader van de interreligieuze dialoog en multiculturaliteit”, zegt Ivan Dockx.

Dankzij een VRT-reportage kreeg dit initiatief veel aandacht en werd het ook bejubeld door minister-president Bourgeois, die een delegatie van de school ontving in het Vlaams parlement. Verder kwam er ook een brief van de Paus en in 2016 ook een uitnodiging van het paleis voor de onderwijsprijs ‘Koningin Paola’. “Dat zijn allemaal argumenten dat deze excursies extreem nuttig zijn en blijven ook anno 2019”, meent Ivan Dockx.