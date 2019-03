Leerlingen Sint-Jozefinstituut geven toonzaal van N.V. Campaert een extra boost Marc Ceulemans

26 maart 2019

12u00 0

Voor het derde jaar op rij zorgden leerlingen van 5 en 6 Mode, en 7 Mode en Trendstudie voor de aankleding van de toonzaal van Campaert NV in Waarloos. De firma Campaert is een groothandel en specialist in binnenhuisinrichting.

Etalagiste Viviane van Campaert gaf de leerlingen een thema en kleuren waarrond zij mochten werken. De leerlingen van het 7de jaar maakten een flessencompositie in trendy kleuren, zoals groen-blauw en nude-tinten.

De leerlingen van 5 en 6 verzamelden oude jeansstoffen en kregen van de etalagiste een bloem die ze met deze stoffen moesten namaken. Dit werden de blikvangers in de inkomhal.

In de toonzaal zelf werden de bloemen gecreëerd met interieurstoffen van Campaert zelf. Ook andere leuke etalagestukken zoals een tipi, en zeteltjes werden door de leerlingen ontworpen en uitgewerkt. Deze stukken ondersteunen de nieuwe collectie van de firma, die aansluiten bij de huidige modetrends.

Het resultaat kan je bewonderen in de toonzaal van Campaert NV, Kerkelei 43 Waarloos.

Zaakvoerder Jan Campaert dankte alle leerlingen en leerkrachten voor de samenwerking. “Onze klanten zijn verrast door de originaliteit van ons concept en overdonderd door het resultaat. Er zit veel arbeid en creativiteit in het project, maar het is heel mooi. Bedankt allen. “

Ook laatstejaars Yamina plaatste een dankwoordje en hoopte op een verdere constructieve samenwerking tussen de school en de firma.