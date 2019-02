Leerlingen Sint-Jozefinstituut geven klimaat- en milieulessen aan eerstejaars Marc Ceulemans

18 februari 2019

12u00 0 Kontich Onder het motto ‘Geen klimaatmars…maar een spel’ namen de leerlingen van het vijfde middelbaar van het Sint-Jozefinstituut het initiatief om milieu- en klimaatlessen te geven aan hun studiegenoten van het eerste jaar.

“Betogen is één ding, maar het probleem bij jezelf aanpakken, is misschien nog beter”, dachten de vijfdejaars. De leerlingen van 5 ASO trokken van klas tot klas en vertelden dat het klimaat veranderen bij jezelf begint. Er werd geleerd hoe je afval het best sorteert.



Met een filmpje van de Universiteit Gent, met ludieke spelletjes, een quiz en nadien een groot estafettespel, maakten ze de jongste leerlingen bewust van het belang van een proper milieu en van het juist sorteren.



De leerlingen reageerden heel positief op het initiatief. “Ik mag nog niet gaan betogen, maar zo doe ik toch wel iets voor het klimaat”, zei een van de leerlingen.