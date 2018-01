Leerlingen ontwerpen 'slimme' fietstas 02u25 0

De leerlingen van Creatie & Mode van het Sint-Jozefinstituut hebben hun steentje bijgedragen aan het ontwerp van een nieuwe 'intelligente' fietstas. Naar aanleiding van hun engagement in een STEM-project samen met RTC Antwerpen zullen zij een presentatie geven tijdens een colloquium dinsdag in de AP-hogeschool. De focus van het project is de ontwikkeling van een 'intelligente' fietstas. Die is onder meer uitgerust met gps, zonnecel en ruimte voor een laptop, bestemd voor stadsfietsen. (CML)