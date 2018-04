Leerlingen kruipen in de huid van professor Gobelijn 27 april 2018

De leerlingen van basisschool De Schans leefden zich onlangs zo goed mogelijk in de wereld van professor Gobelijn in. Een aantal van hen hadden zich zelfs in de outfit van de professor gestoken, zonder dat de school hiertoe opgeroepen had. Ze werden ondergedompeld in de wereld van techniek. In alle klassen werd er geëxperimenteerd met technische proefjes. Als echte profs maken ze kennis met luchtdruk en evenwicht. Ze maakten kettingreacties, werkten met geheimschrift en belden met elkaar met een bekertelefoon.





"De Leerlingen staken enorm veel op over technische snufjes. Op deze 'speelse' manier worden het misschien wel dé wetenschappers van morgen", hoopt meester Jeroen.











(CML)