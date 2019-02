Laatstejaars toveren turnzaal Sint-Jozef om tot springplaneet TMA

22 februari 2019

07u30 0 Kontich De turnzaal van het Sint-Jozefinstituut in Kontich wordt zaterdag omgetoverd tot een heuse springplaneet. Springfanaten kunnen er zich dan een ganse dag uitleven op een tiental springkastelen en een hindernissenparcours.

Initiatiefnemers zijn de leerlingen van het zevende jaar business support, die voor hun geïntegreerde proef een springkastelenfestival uit de grond stampen in samenwerking met de firma Saltus uit Hove.

Iedereen is welkom tussen 9 en 17 uur, maar de springkastelen zelf zijn enkel toegankelijk voor kinderen tot en met 12 jaar. De inkom bedraagt 5 euro per kind. Voor de allerkleinsten is er een aparte zone voorzien. Ouders en grootouders kunnen dan weer terecht aan de eet- en drankstand.