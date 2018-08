Laatste Volkshuis ruimt baan voor flats STUKJE SOCIALISTISCHE GESCHIEDENIS VERDWIJNT EIND DIT JAAR MARC CEULEMANS

09 augustus 2018

02u51 0 Kontich Het Volkshuis is aan haar laatste maanden bezig: het gekende gebouw zal vermoedelijk eind dit jaar gesloopt worden. In de plaats komt een appartementencomplex. Een einde van een (socialistisch) tijdperk.

Bouwonderneming Cogghe en Co uit Wommelgem kreeg zopas van het schepencollege een bouwvergunning om een nieuw appartementencomplex op te trekken op de splitsing van de Mechelsesteenweg met de Duffelsesteenweg. Op die plaats staat nu nog het gekende Volkshuis met zaal De Roos, dat decennialang de vaste stek was van socialistisch ebverenigingen. In de plaats komen nu dus moderne flats. "De nieuwbouw bestaat uit 14 appartementen met een handelsruimte, drie bouwlagen hoog, opgesplitst in twee delen. Zeven appartementen worden opgetrokken aan de Mechelsesteenweg op de plaats van de herberg en de feestzaal. De resterende zeven aan de achterzijde, grenzend aan de Brouwerstraat. Daarnaast is er een ondergrondse parking voorzien, die doorloopt onder de twee gebouwen en een fietsstalling. Aan de achterzijde van de gebouwen grenzen de tuinen aan elkaar, waardoor meer groen zal gecreëerd worden. Beide appartementsblokken krijgen bovendien een 'groen dak'. Het handelspand komt dan weer aan de linkerzijde en geeft uit op de Mechelsesteenweg", legt Peter Sels, zaakvoerder van NV Cogghe uit.





Hinder beperken

De sloopwerken van het Volkshuis zullen eind dit jaar of begin volgend jaar aanvangen. Zijn eerst aan de beurt: het café en de lokalen. Nadien wordt er met de bouwwerken van een ondergrondse parking langs de Mechelsesteenweg gestart. "Zo kunnen we de verkeershinder op het kruispunt Mechelsesteenweg - Duffelsesteenweg zoveel mogelijk beperken", zegt Sels.





Ondertussen hebben de socialistische senioren een onderkomen gevonden in het seniorentrefpunt 'De Arend' in de Magdalenastraat. De vrouwen komen dan weer meestal bijeen in de kantine van het C - plein van K. Kontich FC.





Met het Volkshuis raakt de gemeente een stukje historisch erfgoed kwijt. Op 16 september 1923 werd de woning van ere - vrederechter Bouwens aangekocht door de metaalwerkersbond. Het bevond zich op de hoek van Antwerpsesteenweg en de Magdalenastraat, op de locatie van het huidige gemeentehuis. Het bezorgde de Kontichse socialisten eindelijk een thuis. Begin jaren '70 waren Cois en Maria de uitbaters van het 'laatste' Volkshuis. Nadien deed Jeanne Hellemans het café open. In haar tijd kende de herberg een grote bloei. Zij stopte toen het café volledig gerenoveerd werd, begin jaren '80. Het bijhorende café en de zaal werden daarna gehuurd door de Brouwerij Alken Maes van de vzw Het Volkshuis. De herberg staat ondertussen echter al een tijdje leeg. Voor de brouwerij werd het nagenoeg onmogelijk om nog een vaste uitbater te vinden.