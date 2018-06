Koppel bouwt in paar dagen wijnkelder onder je living 08 juni 2018

02u46 0 Kontich Altijd al gedroomd van een wijnkelder? Het bedrijfje Vinotilus van het koppel Ludovic Gillias (42) en Pascale Wils (45) plaatst één in je huis in slechts enkele dagen. Ze stellen dit weekend hun toonzaalmodel onder hun eigen living open voor geïnteresseerden.

Ludovic werkt al 10 jaar als manager-director bij een internationaal bedrijf en Pascale als administratieve boekhoudkundige. De twee leerden elkaar 12 jaar geleden kennen en trouwden vier jaar daarna.





Dankzij hun gezamenlijke liefde voor wijn kwamen ze in Frankrijk in contact gekomen met Hélicave, een producent van wijnkelders voor bij mensen thuis. "Omdat er in België nog geen verdeler was van dit product, hebben wij de nodige stappen ondernomen om exclusief de wijnkelders hier bij ons te mogen verkopen, zegt Pascale.





De twee bouwden zelf in hun living een wijnkelder als toonzaalmodel, zodat geïnteresseerden kunnen kijken hoe het eruitziet. In 10 dagen was hun wijnkelder kant en klaar. Buiten een cilindervormige opening en het opbreken van de vloer, kwamen er geen verbouwingen aan te pas. Daarna werden de elementen geplaatst. Volgens Pascale en Ludovic is het mogelijk en eenvoudig een wijnkelder in elk huis te bouwen. Vinotilus beschikt over een installatiedienst. Maar indien er mensen zijn die de kelder zelf willen bouwen, kunnen ze sommige modellen in een zelfbouwkit kopen.





Dit weekend krijg je de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de wijnkelder van Pascale en Ludovic, vandaag tussen 15 en 20 uur en morgen en overmorgen tussen 12 tot 17 uur. Meer info op www.vinotilus.be. (CML)