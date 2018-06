Koopjesdag in belle-époquestijl 22 juni 2018

Komende zondag, 24 juni, organiseert de handelsvereniging VANK haar jaarlijkse Midzomer Koopjesdag. Het evenement was vorige jaren een publiekstrekker bij uitstek. Nieuw is dat de belle-époquestijl in de winkelstraten heel herkenbaar zal zijn.





Op de Antwerpsesteenweg, Sint - Martinusplein, Molenstraat, Mechelsesteenweg en Gemeenteplein is er vanaf 14 uur geen autoverkeer en openen de winkels hun deuren.





Vanaf 12 uur vinden aan het oud-gemeentehuis de inschrijvingen voor het straattekenen plaats, georganiseerd door de plaatselijke Lionsclub. De prijzenpot bedraagt 1.500 euro. Liefhebbers van de VANK-rally met oldtimers, kunnen zich vanaf 9 uur aanmelden op het Sint-Martinusplein. Doorlopend zijn er muzikale optredens van 'Vierkante Meter', 'COCO Larodo', DJ Vinylah en Dixiebands. (CML)