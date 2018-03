Kontich ontmoet met Bornem een gevaarlijke klant 01 maart 2018

Kontich ging afgelopen weekend met de billen bloot bij Tongeren in een wedstrijd waarin het nooit de indruk gaf Tongeren iets in de weg te kunnen leggen. "Toch roep ik verzachtende omstandigheden in", geeft coach Wim Van Britsom aan. "Het is wel geen excuus, maar ik had drie gekwetsten in de ploeg. Touré zullen we een hele tijd moeten missen, want hij heeft een scheurtje in de patellapees. Collier was er ook niet bij en Wuyts moest afhaken. Dit waren drie spelers minder in de rotatie en dat liet zich voelen. Vooral als je weet dat de diepte van de bank onze sterkste troef is. Kwam er nog bij dat juist dan Gunnar De Lepeleire een mindere match speelde. Hij is voor mij een belangrijke schakel in de ploeg. We misten in de match zijn maturiteit. Met de komst van Bornem heb ik mijn spelers gewaarschuwd. Zij spelen hun laatste behoudskansen uit en hebben in feite niets meer te verliezen. Op papier zijn wij de favoriet, maar tegen zo'n ploegen is het altijd gevaarlijk spelen. De voorbereiding op de wedstrijd was ook niet ideaal als je op training amper aan acht spelers geraakt." (HDKB)