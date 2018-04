Kontich-Kazerne krijgt vernieuwde straten en wordt zone 30 24 april 2018

02u35 0 Kontich In augustus of september wordt er in de wijk Kontich-Kazerne gestart met wegenwerken voor de heraanleg van zeven straten. Heel de wijk zal ook ingericht worden als zone 30.

Zes zijstraten van de IJzermaalberg en de Scheihagenstraat, Kerkeland en Wilgstuk, komen eerst aan de beurt.





Nadien volgen Alfsberg, Vlierenpaal, Roosken en Haakstuk. De werken in de Scheihagenstraat worden uitgevoerd in 2019.





"Voor de waterinfiltratie wordt er gewerkt met waterdoorlatende klinkers. Zo kan de waterproblematiek in de wijk verkleinen. Wegens de hoge parkeerdruk in Kontich - Kazerne wordt het maximum aan parkeerplaatsen aangelegd, zonder het groen te verwaarlozen", zegt schepen van Openbare Werken Willem Wevers (N-VA).





De doorgang van de Groene Weg naar de Scheihagenstraat zal niet meer bruikbaar zijn voor auto- en motoverkeer. Daar komt een buurtpleintje. Met de werken is een budget van 2,9 miljoen euro gemoeid. Het aandeel van de gemeente bedraagt 1,7 miljoen. De rest is voor de rekening van Water-Link. (CML)