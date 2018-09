Kontich-Kazerne krijgt eerste AED-toestel 04 september 2018

02u41 4

Naast de toegangsdeur van apotheek Kapelfarma in de Kapelstraat werd gisteren het eerste AED-toestel in Kontich-Kazerne officieel ingehuldigd. "Het toestel hangt hier op een uitstekende plaats", zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA). "Vlakbij de kerk waar er nog veel volk komt, bij de school, bij het lokaal van de Chiro en midden in het winkelcentrum van Kontich-Kazerne."



Bij de inhuldiging waren er een 30-tal geïnteresseerden, onder wie afgevaardigden van Chiro KOKA, bedrijfsleiders en bewoners. Zij konden de demonstratie van het redden van een persoon in nood van dichtbij volgen.



"Er hangen in onze gemeente een tamelijk groot aantal AED-toestellen. In openbare gebouwen, maar ook in bedrijven. De gemeente heeft voor dit jaar nog meer dan 5.000 euro voorzien. Niet enkel om nieuwe toestellen aan te kopen, maar vooral om bestaande toestellen die binnen hangen naar buiten te brengen", aldus de burgemeester. Hij bedankte ook de apotheek, de handelaars en de bedrijven die zorgden voor de investering. Het toestel is van de firma Medlec.



(CML)