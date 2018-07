Kontich Feest van start zonder vuurwerk 09 juli 2018

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA), die ook voorzitter is van de Brandweer Zone Rand, wilde de beslissing zo lang mogelijk uitstellen, maar vrijdagavond kon hij het advies van zijn brandweerdiensten niet meer negeren. "Geen vuurwerk door de aanhoudende droogte", klonk het daar. En zo geschiedde, Kontich Feest vond plaats zonder traditioneel vuurwerk. "Maar de Sint-Martinusprijs blijft tijdens de feesten uiteraard wel heel bijzonder", benadrukt de burgemeester. "Een meerdaagse wielerrit voor junioren is zelfs op wereldschaal heel zeldzaam. Daardoor mochten we opnieuw deelnemers verwelkomen uit alle uithoeken van de wereld. De bierproeverij Bier met Streken in het Gemeentepark op zondag was ook weer een groot succes, net zoals het Volksfeest." De kermis blijft nog staan tot en met woensdag, dan is het jaarmarkt met onder andere de 123 jaar oude paardenkoersen en de veeprijsmarkt.





(BSB/CML)