Komart Volley steunt vier Samana-kernen 30 mei 2018

02u49 0

De Samana-kernen uit Kontich- Centrum, Kontich - Kazerne, Sint- Ritawijk en Waarloos ontvingen elk een cheque van 1.000 euro van Komart Volley.





Een Samana- kern is een vereniging van vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor chronisch zieken en voor oudere zorgbehoeftigen. Komart kon de steun verlenen dankzij zij hun 40ste succesvolle wijkentornooi, waar 76 ploegen aan deelnamen. Die werden vertegenwoordigd door 650 spelers. Daarnaast waren er 900 sympathisanten die kwamen genieten van een barbecue. Winnaars werden 'Baanvelden 2' in de competitieve en 'Blauwesteen 26' in de recreatieve reeks. Ter gelegenheid van de feesteditie werden stichters Jean Deprey en Arsène Lepoivre in de bloemetjes gezet.





(CML)