KOKAZ-koers introduceert de Warme Ronde 29 augustus 2018

Op 1 september vindt in Kontich-Kazerne de KOKAZ-koers plaats, een leuke fietshappening voor jong en oud. De wedstrijd wordt sinds 2015 georganiseerd door het wijkoverleg. Per leeftijdsgroep nemen de deelnemers het tegen elkaar op. Dit jaar wordt er voor het eerst de 'Warme Ronde' ingericht. De opbrengst van het inschrijvingsgeld gaat naar het liefdadigheidsdoel 'with Love by Ferre'. De straat met de meeste deelnemers mag voor een jaar de titel van 'de warmste straat' dragen. Naast fietsen kan je ook je fiets laten graveren, hem laten omtoveren tot een gepimpt voertuig, je laten schminken of je uitleven op het springkasteel.





Meer info op kokazkoers.com