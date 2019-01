Kinderen kiezen voor eigen speeltuin Marc Ceulemans

28 januari 2019

12u00 0

In de Deken Jozef Van Herckstraat in Kontich-kazerne wordt er in maart een nieuwe speeltuin aangelegd. “Het speelterrein is het resultaat van een inspraaktraject dat de voorbije jaren georganiseerd werd door het gemeentebestuur”, geeft schepen van Jeugd Willem Wevers (N-VA) aan.

Als alles volgens plan verloopt, kan er in het begin van de lente al volop gespeeld worden. Er komt een kabelbaan, verschillende soorten schommels, een stawip, duikelrekken, een glijbaan met klimelementen en een evenwichtsbalk. De voetbalgoaltjes blijven staan.

Alle kinderen uit de omgeving werden 2 keer uitgenodigd. De eerste keer konden ze kiezen voor de toestellen waarop ze het liefst spelen. Dat deden ze met tekeningen.

De wensen van de kinderen werden zoveel mogelijk verwerkt in het aanbestedingsdossier, zodat de fabrikanten wisten wat er van de kinderen juist wordt verwacht.

“We kregen voor de toekomstige speeltuin vier voorstellen. De kinderen konden stemmen voor de speeltuin die zij het leukst vinden. De stemming werd uiteraard in aanmerking genomen bij de beoordeling van de offertes”, zegt schepen Wevers.

Ook het nieuwe skateterrein en de speeltuintjes in de Edegemsesteenweg en Elisabethstraat werden op die manier aangelegd. Schepen Wevers wil het ingeslagen pad verder bewandelen. Ook met de speeltuintjes die tijdens de vorige bestuursperiode niet vernieuwd werden. “Kinderen baas’, luidt het. Voor de aanleg van de speeltuin werd er 30.000 euro voorzien.