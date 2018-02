Keukenbouwer Trouilliez breidt uit met ruimte en personeel 10 februari 2018

02u44 0 Kontich Op 3 maart opent keuken- en kastenbouwer Trouilliez zijn nieuwbouw met een showroom en een atelier in de Blauwesteenstraat in Kontich, meteen goed voor enkele extra aanwervingen. Momenteel werken er 11 mensen.

De jonge ondernemer Olivier Trouilliez (32) begon zeven jaar geleden met een meubelbedrijfje in de garage van zijn ouders in de Duffelsesteenweg. Het nieuwe gebouw met een oppervlakte van 2.400 meter is vier keer zo groot dan het bestaande oude pand waarin hij in 2012 zijn intrede nam in de Blauwesteenstraat. "Nu zijn alle diensten gecentraliseerd in het nieuwe gebouw, waardoor het nog vlotter en aangenamer werken wordt", legt Olivier uit.





Het bedrijf hoopt nog enkele vaklieden in de komende maanden te kunnen aanwerven. "Ik richt mij nu op ervaren stielmensen uit de buurt Zo kan er een gezonde mix ontstaan tussen leergierige en ervaren werknemers", aldus Olivier. Wil je solliciteren voor een job? Alle gegevens over het bedrijf vind je op www.trouilliez.be. (CML)