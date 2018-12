Kerstshopping met verlichte steltenlopers of winterdiva’s Marc Ceulemans

13 december 2018

13u29 0

Vanwege de kerstshopping georganiseerd door de handelsvereniging VANK zijn de winkels in de straten van het centrum op zondag 16 december van 14 tot 18 uur open. Enkele verlichte steltenlopers of winterdiva’s en uiteraard ook de kerstman zorgen voor de nodige sfeer. De winterdiva’s vallen op doordat ze verlicht zijn en hun glinsterende strakke kostuums weerkaatsen op de openbare verlichting. De kerstman deelt graag geschenken uit. Niet alleen pakjes maar ook Vankcheques waarmee je kan aankopen doen bij de leden van de VANK. De lijst met de leden vind je op www.vankkontich.be. Voor een leuk kerstgeschenk kan je vankcheques cadeau doen. De winkeliers waar die te verkrijgen zijn, vind je eveneens op de website van de VANK. Ook op vrijdagavond 21 december tijdens de laatavondshopping zijn de winterdiva’s in het straatbeeld te zien.