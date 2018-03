Jos Dens gevierd voor zijn 101ste verjaardag 09 maart 2018

02u49 0

In woonzorgcentrum De Hazelaar werd Jos Dens door zijn echtgenote en familie gevierd voor zijn 101ste verjaardag. Er werd een klein feestje gebouwd, waarbij een glaasje Cava niet mocht ontbreken. Ook burgemeester Bart Seldeslachts en schepen van Burgerzaken Marleen Van den Eynde waren Jos niet vergeten. Zij bedachten hem met bloemen en een geschenk. Tot zijn 98ste heeft Jos heel hard gewerkt. Werken was zijn levensmotto. "Mocht hij toen niet met de fiets zijn gevallen, dan had hij nu nog gewerkt", verzekert zijn kleinzoon Wouter Van den Broeck. Jos en zijn echtgenote Agnes Van Bogaert zijn in Reet in de Clemenshoek begonnen met een hovenierderij. Daar werden ook hun 8 kinderen grootgebracht. Het koppel geniet nog met volle teugen van het leven in De Hazelaar. Tv kijken is niet echt aan hen niet besteed. Gewoonlijk zijn ze te vinden in de ontspanningszaal, waar Jos verzot is op sjoelen. Twee keer al werd hij sjoelkampioen. Jos en Agnes verheugen zich telkens wanneer ze bezoek krijgen van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.





(CML)