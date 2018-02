Jonge mama's: "Stop laagvliegers in onze straat" 22 februari 2018

02u39 0 Kontich Schepen Willem Wevers (N-VA) van Mobiliteit is bereid te luisteren naar het verzoek van twee jonge moeders, die pleiten voor in knip in de smalle landbouwstraat de Keizerenberg. De autobestuurders rijden er nu veel te hard.

Eef Tuyteleers en Katja De Jaeck vrezen voor de veiligheid van elk van hun 3 kinderen. Die van Eef zijn 2, 13 en 14 jaar. Katja heeft kinderen van 11, 9 en 1,5 jaar. Eef en Katja hielden voor de veiligheid van hun kinderen op de gemeenteraad hiervoor een stevig pleidooi.





De Keizerenberg is een smalle straat (landbouwweg), zonder fiets- en voetpaden. Het is een weg die veel gebruikt wordt door wandelaars en fietsers. Er ligt een fietsroute op en er komen leden van de atletiekclub van uit Duffel joggen. De weg wordt ook veel gebruikt door sluipverkeer.





Maar daar hebben de autobestuurders volgens Eef en Katja geen oog voor. Er wordt 'doorgevlamd', ondanks het feit dat de snelheid er in het verleden al verlaagd werd van 90 naar 50 km per uur.Het is zelfs zo erg dat Katja eraan denkt om een poort te plaatsen, zodat haar kinderen niet meer op straat kunnen.





Schepen Wevers kent de situatie. Hij kreeg nog klachten. Daarom wil hij door de politie tellingen en controles laten uitvoeren. Verder wil hij luisteren naar de voorstellen van de ouders. Die streven naar een knip in de straat, zodat auto's niet meer door kunnen.





Gesprek

Maar of dat realistisch is, is zeer twijfelachtig. Met deze maatregel worden wellicht landbouwers gehinderd. "Maar het is het één of het ander. Gelukkig hebben er zich tot nog toe nog geen ongevallen met gewonen voorgedaan. Maar we moeten nu ook niet wachten tot het te laat is, hé", vinden Eef en Katja.





Een eerste gesprek tussen de schepen en de ouders heeft nu donderdag al plaats. (CML)