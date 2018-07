Jobstudent bpost laat volle postzakken voor huis staan 06 juli 2018

Een jobstudent die zijn ronde voor de postbedeling waarschijnlijk niet meer zag zitten, wist niet beter dan twee volle postzakken achter te laten voor een woning in de 's Herenlei. Ze hebben er drie dagen gestaan. Bewoonster Ilse Lambrechts die zich afvroeg wat er aan de hand was, belde meteen naar de diensten van bpost. "Wij komen de zakken morgen halen", was het antwoord.





Maar wanneer ze merkte dat er geen gevolg werd gegeven aan de belofte, postte ze uit bezorgdheid een bericht met een foto op de Facebookgroep 'ge zijt van Kontich als ge...'. Het bericht werd 7 keer gedeeld en 42 maal geliked, vooral met boze en verblufte smileys.





Op het matje geroepen

Het was een alerte postbode uit Kontich die trouwens nog met verlof was, die zijn teamleider op de hoogte bracht. De zakken werden eergisteren weggehaald.





Bpost verzekert dat de mensen hun poststukken wel degelijk zullen krijgen. De jobstudent is bij zijn oversten op het matje geroepen, maar kreeg geen effectieve sanctie. (CML)